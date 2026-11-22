Ağrı'da otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, AğrıVan kara yolu üzerinde Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JM 6815 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle yolda biriken suyun bulunduğu bölgede kepçeyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan S.D., B.D. ve C.D., ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan S.D., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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