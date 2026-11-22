Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 271 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
AĞRI Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tankerde, 271 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.
AĞRI Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan tankerde, 271 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen tankeri şüpheli olduğu değerlendirmesiyle kontrole aldı. Narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı detaylı aramalarda, aracın dorsesinin yük kısmına ip ve poşetle sarkıtılarak gizlenmiş uyuşturucular bulundu. İncelemelerde ele geçirilen uyuşturucunun 121 kilo 400 gramının metamfetamin, 150 kilo 350 gramının ise esrar olduğu belirlendi. Toplam 271 kilo 750 gram uyuşturucuya el konuldu.
Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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