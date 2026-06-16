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        Doğubayazıt'ta öğretmen ve öğrencilere ilk yardım semineri verildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmen ve öğrencilere ilk yardım semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Doğubayazıt'ta öğretmen ve öğrencilere ilk yardım semineri verildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmen ve öğrencilere ilk yardım semineri verildi.

        Türk Kızılay Esenyurt İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Barış Çakmar, Kızılay Doğubayazıt Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "İlk Yardım Semineri"nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Seminerde, katılımcılara temel ilk yardım bilgileri aktarılıp, acil durumlarda doğru müdahalenin önemi, olay yeri güvenliğinin sağlanması, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin etkin kullanımı ve hayat kurtaran temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Öğretmen ve öğrencilerin ilk yardım konusunda bilinç düzeylerini artırmayı amaçlayan etkinlikte, okul ortamlarında karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve acil durumlarda uygulanması gereken doğru yaklaşımlar üzerinde duruldu.

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