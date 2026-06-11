Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ağrı Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 00:16 Güncelleme:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ağrı Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Cangir, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

        Kentte yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımlara ilişkin Vali Önder Bozkurt'tan bilgi alan Cangir, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Geri Gönderme Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile yenileme çalışmaları süren mesire alanında incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Leyla Aydemir davasında anne Şükran Aydemir dinlenecek
        Leyla Aydemir davasında anne Şükran Aydemir dinlenecek
        KOSGEB destek programları Ağrı'da tanıtıldı
        KOSGEB destek programları Ağrı'da tanıtıldı
        Patnos'ta 30 dekarlık alanda ada çayı üretimi yapılacak
        Patnos'ta 30 dekarlık alanda ada çayı üretimi yapılacak
        Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
        Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
        Ağrı'da Sadettin Ökten'in "düşünce ve medeniyet" eksenli fikir dünyası konu...
        Ağrı'da Sadettin Ökten'in "düşünce ve medeniyet" eksenli fikir dünyası konu...
        Başkan Taşkın, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
        Başkan Taşkın, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi