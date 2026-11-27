Patnos'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, son günlerde yaşanan olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakılmasına tepki göstererek emniyet teşkilatına destek açıklamasında bulundu.

STK'lar adına açıklama yapan Patnos Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Yaşanan olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirten Çarboğa, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, soruşturmanın tarafsız yürütülmesi ve kamuoyunda soru işaretlerine mahal verilmemesi amacıyla, kendi personelleriyle ilgili soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmesi için ilgili birimlere bildirimde bulunduğunu ifade etti.

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Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve varsa ihmal ya da sorumluların ortaya çıkarılmasının herkesin ortak beklentisi olduğu vurgulanırken, soruşturma sonuçlanmadan emniyet teşkilatının hedef gösterilmesinin doğru olmadığı belirtildi.

Siyah çelenk bırakılarak emniyet teşkilatının peşinen suçlu ilan edilmesini kınadıklarını belirten Çarboğa, açıklamasında şu mesajı verdi:

"Varsa bir ihmal, hukuk ortaya çıkarsın. Varsa bir sorumluluk, adli merciler gereğini yapsın. Ancak soruşturmanın sonucu beklenmeden devletimizin kurumları ve görev yapan polislerimiz hedef gösterilmemelidir. Devletimizin kurumlarına, polisimize ve askerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

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Patnos'ta faaliyet gösteren STK'lar adına yapılan açıklamada, hukukun ve adaletin tecelli etmesi gerektiği vurgulanarak sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi.