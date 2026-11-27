Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1999'dan bu yana aşçılık yapan Ercan Özalaç düğünlerin geleneksel yemeği girarı geleneksel tariflerle hazırlayıp gelecek nesillere aktarıyor.

Patnos'a özgü geleneksel bir sulu yemek çeşidi olan girar, özellikle düğünlerde misafirlere çorba yerine ikram ediliyor. Et suyu kullanılarak hazırlanan yemek, yöre halkının sofralarında önemli bir yere sahip. Davetlilerin beğenisini kazanan girar, düğün organizasyonlarında da tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor.

İlçedeki Söz Palas Düğün Salonu'nda aşçılık yapan Ercan Özalac, 1999 yılında başladığı meslek hayatını aralıksız sürdürüyor. Mutfakta farklı alanlarda çalışarak birçok çeşit yemek hazırlayan Özalac, yöresel lezzetlerin yaşatılmasına da katkı sunuyor.

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"Misafirlerimiz memnun kaldığı için tercih ediyoruz"

Aşçı Ercan Özalaca yaptığı açıklamada, "1999 yılından beri aşçılık mesleğini sürdürüyorum. Mesleğim boyunca birçok çeşit yemek hazırladım. Girar, Patnos yöresine ait geleneksel bir sulu yemek çeşididir. Biz bu yemeği özellikle düğünlerde sık sık yapıyoruz. Genellikle çorba yerine misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafirlerimiz memnun kaldığı ve beğendiği için girar yemeğini tercih ediyoruz. Bu geleneğin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Düğün sofralarında geleneksel lezzet

Modern yemek çeşitlerinin yaygınlaştığı günümüzde yöresel yemeklerin sofralardaki yerini koruması dikkat çekiyor. Patnos'un geleneksel lezzetlerinden girar, 27 yıllık aşçılık tecrübesiyle Ercan Özalaca'nın ellerinde düğün sofralarını süslemeye devam ediyor.