Araştırmacı, fotoğraf sanatçısı ve belgesel yönetmeni Hilal Bayar, Türkiye'nin kırsal kültürel hafızasını belgelemeyi amaçlayan Taşın Belleği koleksiyonunun ikinci etabı için Ağrı'da ön görüşmeler gerçekleştirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde başlayan Taşın Belleği koleksiyonunun ikinci etabı, Ağrı Dağı ve Süphan Dağı eteklerine taşınıyor. Araştırmacı, fotoğraf sanatçısı ve belgesel yönetmeni Hilal Bayar tarafından yürütülen "Taşın Belleği Türkiye'nin Kırsal Kültürel Hafıza Koleksiyonu" kapsamında, 2026 yazında bölgede ilk ön görüşmeler yapıldı.

"Ağrı Dağı ve Süphan Dağı Eteklerinde Kültürel Hafıza Belgeleme Çalışması" adıyla yürütülecek projede bölgenin kırsal yaşamı, geleneksel yapıları ve kültürel birikiminin fotoğraf, belgesel film ve sözlü tarih çalışmalarıyla kayıt altına alınması hedefleniyor.

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Koleksiyonun ilk etabı Ekim 2025'te Bitlis'in Hizan ilçesinde başladı. Altı köyde gerçekleştirilen çalışmalarda taş evler, geleneksel yapım teknikleri ve bu evlerde yaşamış kuşakların anlatıları belgelendi. Hizan çalışmaları kapsamında 6 binden fazla fotoğraf çekilirken 300'ün üzerinde sözlü tarih görüşmesi yapıldı. Saha çalışmalarından elde edilen görüntü ve anlatılarla 31 dakikalık "Taşın Belleği Hizan'ın Sessiz Köyleri" belgeseli hazırlandı.