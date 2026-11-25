Fırtına Doğubayazıt'ta bir evin çatısını vurdu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı hasar gördü.
Giriş: 25.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı hasar gördü.
Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesi’nde bulunan bir evin çatısı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak hasar gördü. Çatının kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar meydana geldi.
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