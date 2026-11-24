Ağrı'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) bünyesindeki akredite arama kurtarma ekiplerine yangın söndürme tüpleri, su altı görüntüleme cihazları, jeneratörler, beton kesme makineleri verildi.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda AFAD Başkanlığı ve İl Özel İdaresinin destekleriyle AFAD bünyesinde akredite olan ekiplere yönelik "Arama Kurtarma Malzemeleri Teslim Töreni" yapıldı.

Kent merkezindeki spor salonunda düzenlenen programda, Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, akredite arama kurtarma ekiplerine sertifika ve arma verdi.

Vali Bozkurt, AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindekiler arama kurtarma ekiplerine verilen malzemeleri inceledi.

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Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, afetlerin nerede, ne zaman meydana geleceğini bilmediklerini ancak afetlere hazır olmak zorunda olduklarını söyledi.

Bunun bir tercih değil, hukuki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getiren Bozkurt, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere afet anlarında Batılı ülkelerin aylar boyunca yapamadığı işleri bizim kurumlarımız günler içinde tamamlıyor." dedi.

AFAD ve destek ekiplerine verilen arama kurtarma malzemeleri hakkında bilgi veren Bozkurt, şöyle konuştu:

"Özellikle aydınlatma cihazlarından yangın söndürme tüplerine, su altı görüntüleme cihazlarından jeneratörlere, kırıcı ve delicilerden beton kesme makinelerine, dürbünlerden el telsizlerine, ilk yardım malzemelerinden koruyucu kıyafetlere kadar birçok malzemenin de bugün teslimini gerçekleştiriyoruz."

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Afet anında doğru zamanda, doğru ekipmanla ve eğitimli personelle hayat kurtarıldığını vurgulayan Bozkurt, "Bu nedenle yalnızca ekiplerimizin sayısını artırmakla kalmıyoruz, onların eğitim, donanım ve uygulama kapasitelerini de sürekli geliştiriyoruz." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci ise afetlere karşı en büyük gücün, hazırlıklı olmak, zamanında müdahale ve birlik içerisinde hareket etmek olduğunu söyledi.

AFAD Başkanı Pehlivan da gönüllülük faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla gönüllü başvuru sayımız 1 milyon 680 binin üzerine çıkmış durumda. Bunlar içerisinde yurt genelinde 384 bin gönüllümüz online veya saha eğitimini tamamlamış, saha eğitimi alan destek AFAD gönüllüsü dediğimiz gönüllülerimizin sayısı 92 bin 500'e ulaştı. Bu bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor."

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Pehlivan, gönüllülükte yardımlaşma, dayanışma anlayışı olduğunu dile getirerek "Bu sayede özellikle 6 Şubat asrın felaketini yaşadığımız günden bugüne arama kurtarma müdahale ekiplerimizin sayısını 175 bine ulaştırdık." diye konuştu.

Ağrı'da 13 ekibin akredite olduğunu aktaran Pehlivan, Vali Önder Bozkurt'un himayelerinde kamu kurum, kuruluşlarından da destek ekipleri oluşturulduğunu ifade etti.