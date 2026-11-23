Patnos Devlet Hastanesi'ne yeni acil servis binası açıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Acil Servis Ek Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Acil Servis Ek Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası'nın açılışı, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış programında konuşan Vali Bozkurt, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasının önemine değindi.
Milletvekili Kilerci de Patnos'a kazandırılan yatırımların ilçe açısından önem taşıdığını belirterek, sağlık alanındaki hizmetlerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.
Yeni acil servis binasıyla Patnos Devlet Hastanesi'nin fiziki kapasitesinin artırılması ve acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması amaçlanıyor.
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