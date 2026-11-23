Yeni acil servis binasıyla Patnos Devlet Hastanesi'nin fiziki kapasitesinin artırılması ve acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması amaçlanıyor.

Milletvekili Kilerci de Patnos'a kazandırılan yatırımların ilçe açısından önem taşıdığını belirterek, sağlık alanındaki hizmetlerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Açılış programında konuşan Vali Bozkurt, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasının önemine değindi.

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