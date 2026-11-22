Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tankerde yapılan aramada 271 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekiplerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tankerde yapılan kontrolde dorsenin yük kısmına ip ve poşet yardımıyla sarkıtılarak gizlenmiş 121 kilo 400 gram metamfetamin ve 150 kilo 350 gram esrar olmak üzere toplam 271 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.