Ağrı'nın Patnos ilçesinde okul, hastanenin acil servis ek binası ve kadın kooperatifi hizmete açıldı.

İlçede yapımı tamamlanan 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı için program düzenlendi.

Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle birlikte kadınların üretime katılımını destekleyen projelerin de bölgenin kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Bir süre önce Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde toplamda 5 okulun açılışını yaptıklarını hatırlatan Bozkurt, "Eğitimden, sağlığa, kırsal altyapıdan birçok projeye kadar, üretimden kadın girişimciliğine, afet yönetiminden sosyal hizmetlere kadar yaşamın her alanında ilimizin gelişimine katkı sunacak projelerle hep bir aradayız." dedi.

REKLAM

Ağrı AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci de öğrencilik yıllarını geçirdiği okulun yenilenerek yeniden eğitim hayatına kazandırılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Vali Bozkurt, Milletvekili Kilerci, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ve beraberindekiler daha sonra kadın kooperatifi ve Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası'nın açılışını yaptı.