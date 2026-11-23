Ağrı ve Ardahan'da şehir merkezlerini beyaza bürüyen kar yerini soğuk havaya bıraktı, Kars'ta ise kar yağışı etkili oldu.

Ağrı'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi beyaza büründü.

Sabaha doğru etkisini kaybeden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentin büyük bir bölümünde etkili olan yoğun sis ise ulaşımı aksattı.

Karlı dağlarla bütünleşerek güzel manzaralar oluşturan sis tabakası dronla görüntülendi.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte dün aralıklarla yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışı sonrası yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

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- Kars

Kars'ta ise kar yağışı etkili oldu.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yağışla şehir merkezi beyaza bürüdü, yollarda buzlanma meydana geldi.

Sarıkamış ilçesinde ise araç camları buz tuttu, Hançerli Düzü mevkisindeki göletler dondu.

Kar yağışıyla ilçe merkezi, sarıçam ormanları ve dağlar beyaza büründü.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde karla kaplanan 2. etap pistler ve ormanlar, dronla görüntülendi.