Ağrı’nın il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, kentin 100 yıllık geçmişi kutlandı.

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