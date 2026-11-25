Bir yanı kar, bir yanı bulutlarla kaplanan Ağrı Dağı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutların hareketi görüntülendi.

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