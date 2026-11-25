Saat 15.40 sıralarında inşaata çıkan genci gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Başkomiser Cihat Çiftçi ve emniyet teşkilatının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda genç, bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç, yapılan kontrolün ardından emniyete götürüldü.

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