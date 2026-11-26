Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Vali Kutlu Aktaş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kooperatif dükkânlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atık yağ kullanılarak ısı sağlanan sobaları yakmak isteyen iş yeri çalışanları, ateşleme işlemi için bir beze tiner döktü. Beze fazla miktarda tiner dökülmesi üzerine aniden alev alan tiner patlamaya neden oldu.

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