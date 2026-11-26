Ağrı'da sobaya dökülen tiner 3 kişiyi yaraladı
Ağrı'da sobayı yakmak için kullanılan tinerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Ağrı'da sobayı yakmak için kullanılan tinerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Olay, Vali Kutlu Aktaş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kooperatif dükkânlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atık yağ kullanılarak ısı sağlanan sobaları yakmak isteyen iş yeri çalışanları, ateşleme işlemi için bir beze tiner döktü. Beze fazla miktarda tiner dökülmesi üzerine aniden alev alan tiner patlamaya neden oldu.
Patlamada vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.