Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Yeşilay gönüllüleri Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı

        Yeşilay gönüllüleri Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı

        Yeşilay Ağrı Şubesi gönüllüleri ve Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, her yıl binlerce dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Yeşilay gönüllüleri Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı

        Yeşilay Ağrı Şubesi gönüllüleri ve Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, her yıl binlerce dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı.

        Yeşilay Ağrı Şubesince hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) desteklenen proje kapsamında gönüllüler minibüslerle Doğubayazıt ilçesine getirildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Yeşilay ile Türk Kızılay gönüllüleri, etkinliğin yapıldığı Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımına ulaştı. Kaymakam Ayvat ve gönüllüler, dağcıların yoğun olarak kullandığı kamp alanı ve çevresinde temizlik yaptı.

        Toplanan çöpler araçlarla ilçe merkezine getirildi.

        REKLAM

        Kaymakam Ayvat, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu söyledi.

        Son yıllarda dağa tırmanışların arttığını belirten Ayvat, "Yaklaşık 60 kişilik kafileyle hem dağ yürüyüşü hem de farkındalık oluşturmak adına çöp toplama etkinliği düzenledik. Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında çalışma yaptık. Doğaya bırakılan her atık milyonlarca yıl kalabiliyor. Tertemiz bir Ağrı Dağı hayaliyle yola çıktık ve niyetimiz de böyle, bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Ayvat, önceki yıllara göre bu sene çok fazla dağcının Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığını, bunun il ve ülke ekonomisine katkı sağladığını anlattı.

        REKLAM

        "Terörsüz Türkiye" süreciyle bölgeye ilginin arttığını vurgulayan Ayvat, "Bu sene yazın turizm patlaması gerçekleşti. Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere gelen turistler bölgedeki farklı turizm noktalarını gördükleri için birbirlerine önemli katkısı oldu. Önümüzdeki yıllarda Ağrı Dağı'na yapacağımız yatırımlarla buranın hem güvenliğini artıracağız hem de daha cazip duruma getirip daha çok doğa tutkununu buraya çekeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        SERKA Ağrı İl Koordinatörü Gökhan Özince, dünya genelindeki yüksek dağlarda çöp problemi olduğuna işaret etti.

        İnsanların doğaya karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Özince "Ajans olarak özellikle Ağrı Dağı ve Doğubayazıt'ta turizm anlamında yapacağımız yatırımlarla bu bölgenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Yeşilay gönüllüsü Senem Okutan da ilk defa Ağrı Dağı'nı yakından gördüğünü, etkinlikte olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandı
        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandı
        İshak Paşa Sarayı'nda "Dualı Sultan Gömlekleri" Sergisi açıldı
        İshak Paşa Sarayı'nda "Dualı Sultan Gömlekleri" Sergisi açıldı
        Ağrı'da 171 okula spor malzemeleri dağıtıldı
        Ağrı'da 171 okula spor malzemeleri dağıtıldı
        Ağrılı lise öğrencisi Meryem ayıcıklarıyla Türkiye'nin en yüksek 3 zirvesin...
        Ağrılı lise öğrencisi Meryem ayıcıklarıyla Türkiye'nin en yüksek 3 zirvesin...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu:
        Ağrı'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
        Ağrı'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı