Yeşilay gönüllüleri Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı

Yeşilay Ağrı Şubesi gönüllüleri ve Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, her yıl binlerce dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nda çevre temizliği yaptı.

Yeşilay Ağrı Şubesince hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) desteklenen proje kapsamında gönüllüler minibüslerle Doğubayazıt ilçesine getirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Yeşilay ile Türk Kızılay gönüllüleri, etkinliğin yapıldığı Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımına ulaştı. Kaymakam Ayvat ve gönüllüler, dağcıların yoğun olarak kullandığı kamp alanı ve çevresinde temizlik yaptı.

Toplanan çöpler araçlarla ilçe merkezine getirildi.

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Kaymakam Ayvat, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda dağa tırmanışların arttığını belirten Ayvat, "Yaklaşık 60 kişilik kafileyle hem dağ yürüyüşü hem de farkındalık oluşturmak adına çöp toplama etkinliği düzenledik. Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında çalışma yaptık. Doğaya bırakılan her atık milyonlarca yıl kalabiliyor. Tertemiz bir Ağrı Dağı hayaliyle yola çıktık ve niyetimiz de böyle, bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Ayvat, önceki yıllara göre bu sene çok fazla dağcının Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığını, bunun il ve ülke ekonomisine katkı sağladığını anlattı.

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"Terörsüz Türkiye" süreciyle bölgeye ilginin arttığını vurgulayan Ayvat, "Bu sene yazın turizm patlaması gerçekleşti. Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere gelen turistler bölgedeki farklı turizm noktalarını gördükleri için birbirlerine önemli katkısı oldu. Önümüzdeki yıllarda Ağrı Dağı'na yapacağımız yatırımlarla buranın hem güvenliğini artıracağız hem de daha cazip duruma getirip daha çok doğa tutkununu buraya çekeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

SERKA Ağrı İl Koordinatörü Gökhan Özince, dünya genelindeki yüksek dağlarda çöp problemi olduğuna işaret etti.

İnsanların doğaya karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Özince "Ajans olarak özellikle Ağrı Dağı ve Doğubayazıt'ta turizm anlamında yapacağımız yatırımlarla bu bölgenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Yeşilay gönüllüsü Senem Okutan da ilk defa Ağrı Dağı'nı yakından gördüğünü, etkinlikte olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.