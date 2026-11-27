AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti'nin dünyaya söyleyecek sözü olanların yuvası olduğunu belirterek, "AK Parti kanla, gözyaşıyla, emekle, ilimle ve irfanla yoğrulan Anadolu toprağının mazisini kıyamete kadar götürecek insanların yuvasıdır." dedi.

Demir, AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimler Geliştirilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti için teşkilatların olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyledi.

AK Parti teşkilatlarının birer okul olduğunu vurgulayan Demir, "Teşkilatlarımız Türkiye idealini kurduğumuz yerdir. Partimiz 2001'de kurulmadı. 1970'lerde ağzı dualı, abdestli ve namazlı insanların emeğiyle kuruldu. Bizden önce çok kişinin emeği var bu partide. Geçmişte çalışanların vebalini taşıdığımızı düşünüyorum. İsmimizin önündeki sıfatın hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

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İşin bereketinin arkasında olduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"AK Parti dünyaya söyleyecek sözü olanların yuvasıdır. Kanla, gözyaşıyla, emekle, ilimle ve irfanla yoğrulan Anadolu toprağının mazisini kıyamete kadar götürecek insanların yuvasıdır. AK Parti, bu milletin gücünün üzerinde güç tanımayan demokratların partisidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece Türkiye'de değil, dünyada bu bozuk düzeni değiştirecek olan devrimci bir partidir. AK Parti her zaman 'milletim ve ülkem' diyebilen halkın refahını, mutluluğunu her şeyin önünde tutan yerli bir partidir. AK Parti, yollar, havalimanları, altyapılar, üstyapılar, şehir hastaneleri ve savunma sanayisi ürünleri gibi aklınıza ne geliyorsa bunları yapan kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye'yi dünyanın en iyileri arasına koyabilmek için gecesini gündüzüne katıp didinen ve çalışan milli bir partidir. Hepimiz bunun yolcularıyız. Bütün bunları bir dava bilinciyle yapıyoruz."

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- "Kimse bizim inancımızı sorgulayamaz"

Demir, dertlerinin milletin geleceği ve huzuru olduğunu dile getirdi.

İktidardaki 24 yılın temelinde yerel yönetimlerin başarısı olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne zaman İstanbul'a belediye başkanı oldu, milletimiz AK Parti zihniyetini ve temel hedeflerimizi gördü. Devlet denilen mekanizmanın temeli millettir. Millete hizmetkar olanların yeridir orası. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmaya inancımız var. Kimse bizim inancımızı sorgulayamaz. Kimse Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın niyetini ve ülkesine sevdasını sorgulayamaz. Allah'ın izniyle bu millete olan sevdamızla ve üzerimize aldığımız sorumlulukla daha on yıllarca hizmet edeceğiz."