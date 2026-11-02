Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı
Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.
Giriş: 02.11.2026 - 22:36 Güncelleme:
Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.
Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin evini kurşunladı.
Olayda polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.A.Ç. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ