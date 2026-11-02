Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin evini kurşunladı.

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