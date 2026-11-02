Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan B. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Rukiye B. (31) yaralandı.

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