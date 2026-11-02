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        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan eşi yaralandı.

        Eskil ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali Ö. (50) idaresindeki 42 AER 163 plakalı tır ile Hasan B. (34) yönetimindeki 06 DYE 519 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Hasan B. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Rukiye B. (31) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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