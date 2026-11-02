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        Aksaray'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü

        Aksaray'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Ömer E. (24) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Aksaray'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü

        Aksaray'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Ömer E. (24) hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Akin köyü yolunda dün meydana gelen kazada yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sürücü Ömer E., yaşamını yitirdi.

        Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrilmiş, kazada otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetmiş, sürücü Ömer E. yaralanmıştı.

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