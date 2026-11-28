R.Y'nin cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

N.D. (35) Yunus Emre Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşı R.Y. (33) ile tartışmaya başladı.

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