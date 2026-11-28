Aksaray'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı
Aksaray'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.
Aksaray'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.
N.D. (35) Yunus Emre Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşı R.Y. (33) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D., tabancayla R.Y'ye ateş etti.
N.D., olayın ardından polis merkezine giderek durumu anlattı.
Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
R.Y'nin cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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