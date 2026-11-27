Aksaray'da 21 yaşındaki genç 3. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan 5 katlı Fetih Apartmanı'nın 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3. katında ikamet eden Uğur P. (21), iddiaya göre pencereden baktığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Binanın altında bulunan esnaf tarafından görülen olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri incelemeler yaparak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.