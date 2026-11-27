Aksaray’da köy evindeki ahıra operasyon düzenleyen polis ekipleri, 550 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri Yenikent beldesinde bir ikametin ahırına baskın yaptı. Yapılan baskında ahır içerisinde yapılan aramada ses bombası olarak adlandırılan hoparlörlerinin içerisine gizlenmiş 32 parça halinde toplam 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu A.J. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.