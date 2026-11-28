Aksaray’da doğduğunda bakıp besleyerek yetiştirdiği 1,5 yaşındaki Akbaş cinsi köpeği kaybolan hayvan üreticisi köpeğini getirene 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi ilçesine bağlı İkizce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Cuma İnanç’ın doğduğu günden bugüne bakıp, büyütüp, beslediği köpeği kayboldu. Akbaş cinsi köpeğini getirene, görene ve gösterene 100 bin lira ödül vereceğini söyleyen Cuma İnanç, köpeğini çok sevdiğini söyledi.

Yaşanan olayı anlatan İnanç, "Köpeğimiz kaybolduğu yaklaşık 34 gün oldu. 1 yaş ile 2 yaş arasında, 1,5 yaş gibi, beyaz dişi bir köpeğimiz. Biz köpeğimizi çok seviyoruz, bulunmasını istiyoruz. Kim götürdüyse, kim aldıysa yahut nerede görürse o kişinin ismini kullanmadan, ismini deşifre etmeden kesinlikle 100 bin lira civarı ödülümüz var. 'Abi ben şurada gördüm köpeği ama beni orayla muhatap etme, gel köpeğini burada al, ben kanıtlayacağım' diyen kişiye, kanıtladıktan ve köpeği orada gördükten sonra 100 bin lira ödülü var. Eğer birisi 'Ya ben çaldım ama pişman oldum, adam da çok seviyormuş, geri vermek istiyorum, kendi aramızda halledelim, sessizce bu konuyu kapatalım' derse yine o kişiye de bir ödülümüz var. Biz her şekliyle köpeğimizin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Köpeğin bulunması için arama çalışmaların sürdürdüğünü belirten İnanç, yöre halkından da destek beklendiğini kaydetti.