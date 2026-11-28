Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Giriş: 28.11.2026 - 15:34 Güncelleme:
Salon: Aksaray
Hakemler: Kadir Girente, Halil İbrahim Ürkmez
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ayçin Akyol, Szczurowska, Dumancic, Ayşe Çürük, Wilmarie (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Nazlıcan Zengin)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık, (Jegdic, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Brancuska)
Setler: 25-27, 13-25, 25-14
Süre: 79 dakika (30, 21, 28)
AKSARAY
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