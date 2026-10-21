Amasya Badal Tüneli'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Tatbikatta, araç yangınına müdahale edilmesi, araçta sıkışan sürücünün kurtarılması ve yaralıya sağlık ekiplerince müdahalede bulunulmasına yönelik çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Araçta yangın çıkarken sürücünün araç içerisinde sıkıştığı ihbarı üzerine tünel trafiğe kapatıldı ve ilgili ekipler bölgeye sevk edildi.

Tatbikat senaryosuna göre, tünel içerisinde seyreden bir araç kontrolden çıkarak refüje çıktı.

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