Güçyetmez: "Projelerde iş birliği yapacağız"

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nureddin Güçyetmez, şehrin faydasına olacak projelerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya özen göstereceklerini açıkladı.

Önceki dönem Amasya Belediye Başkanı ve iş adamı Mehmet Sarı'nın oda seçimlerinin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Güçyetmez, "Kamu kurumları ve STK'larla iş birliği halinde Amasya'nın hayrına olan işlerde omuz omuza vererek projelerde birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Amasya iş dünyasının gelişiminin ve il dışındaki güçlü temsilinin önemine değinen Mehmet Sarı, Amasya TSO'nun yeni başkanı ile yönetimine başarılar diledi.

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Sarı, MHP Amasya İl Başkanlığı ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine de ziyarette bulundu.