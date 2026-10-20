Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Farklı mesleklerden insanları "müzik aşkı" bir araya getiriyor

        Farklı mesleklerden insanları "müzik aşkı" bir araya getiriyor

        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde müzik sevgisi, farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Farklı mesleklerden insanları "müzik aşkı" bir araya getiriyor

        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde müzik sevgisi, farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.

        Gümüşhacıköy Müzik ve Halkoyunları Derneğinde haftada bir akşam gerçekleştirilen çalışmalarda, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri seslendiriliyor.

        Esnaf, memur, emekli ve farklı mesleklerden vatandaşların katıldığı çalışmalar, gün boyunca işlerinin başında yoğun mesai harcayan üyeler için dinlenme ve sosyalleşme fırsatı oluşturuyor.

        Günün yorgunluğunu müzikle geride bırakmak isteyen bazı esnaflar, iş yerlerinin kepengini kapattıktan sonra derneğin yolunu tutuyor. Sazların çalındığı, türkülerin söylendiği buluşmalarda üyeler, müzik aracılığıyla hem stres atıyor hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

        REKLAM

        - "Ruhumuzu da beslememiz gerekiyor"

        İlçe esnaflarından Halil Kargı, AA muhabirine, Kovid-19 salgını öncesinde birlikte müzik çalışmaları yaptıkları arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Günlük iş temposunun insanları fiziksel olarak yorduğunu belirten Kargı, müziğin ruhsal açıdan da insanı beslediğini ifade etti.

        Kargı, "Dükkanda çalışıyoruz, herkes işinde gücünde. Fiziken yoruluyoruz ama ruhumuzu da beslememiz gerekiyor. Bu nedenle bu çalışmaları önemsiyorum. Yan yana gelip bir şeyler yapabilmek, üretebilmek, çalıp söyleyebilmek ve değerlerimizi koruyabilmek adına bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

        REKLAM

        Birlikte üretmenin ve kültürel değerleri yaşatmanın önemine dikkati çeken Kargı, çalışmaların zamanla daha geniş bir katılımla gelişmesini temenni etti.

        - "Genç kalmak için müzikle uğraşmak lazım"

        Emekli öğretmen ve 30 yıldır arıcılık yapan Yaşar Gönen de dernekteki buluşmaların kendisi için önemli bir sosyal ortam oluşturduğunu dile getirdi.

        Türkülerle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten keyif aldığını anlatan Gönen, köydeki arılığında da müzikle ilgilendiğini belirtti.

        Gönen, "Türküleri, arkadaşlarımı, Gümüşhacıköy'ü ve beraber olmayı seviyorum. Köyde arılarımın yanında klarnetim ve udum da var. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde fasıllar yapıyoruz. İnsan stresini atıyor. Genç kalmak için mutlaka müzikle uğraşmak lazım. Gerçekten de 'ruhunun gıdası' demişler, doğrudur." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        - "Salı akşamlarını iple çeken esnafımız var"

        Gümüşhacıköy Müzik ve Halkoyunları Derneği Başkanı Bayram Aksoy ise 2010 yılında kurdukları dernekte müzik faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

        Farklı meslek gruplarından üyelerle bir araya geldiklerini anlatan Aksoy, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği çalışmalarını iki ayrı grup halinde yürüttüklerini belirtti.

        Aksoy, özellikle esnaf üyelerin yoğun iş temposunun ardından müzik çalışmalarına katılmayı önemsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Esnaf arkadaşlarımız günün stresini atmak için burada toplanıyor. Hatta gün içinde bile 'Ne zaman toplanıyoruz?' diye arayanlar oluyor. Salı akşamlarını iple çeken, iş yerinin kepengini kapatıp bir an önce buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var."

        REKLAM

        Aksoy, dernek üyelerinin bir araya gelerek hem müzik yaptığını hem de ortak kültür etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt

        Benzer Haberler

        Taşova ve Göynücek'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Taşova ve Göynücek'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Amasya'da çocuklar için "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi
        Amasya'da çocuklar için "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi
        Amasya'da trafik güvenliği eğitimi verildi
        Amasya'da trafik güvenliği eğitimi verildi
        Servis minibüsünün dereye uçtuğu kaza kamerada; 9 yaralı
        Servis minibüsünün dereye uçtuğu kaza kamerada; 9 yaralı
        Amasya'da minibüsün dereye uçtuğu kaza kameraya yansıdı
        Amasya'da minibüsün dereye uçtuğu kaza kameraya yansıdı
        Amasya'da minibüs dereye uçtu: 9 yaralı
        Amasya'da minibüs dereye uçtu: 9 yaralı