Gümüşhacıköy'de çevre temizliği yapıldı

Grup adına açıklama yapan Fevzi Alpaslan, doğa yürüyüşlerini çevre bilinciyle birleştirdiklerini vurgulayarak, doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.