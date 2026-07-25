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        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Amasya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Amasya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 5 milyon 64 bin 14 lira dolandırılması üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda belirlenen şüphelilerin, ülke genelinde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle 92 ayrı suç dosyası kapsamında çok sayıda kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

        Şüphelilerin, mağdurları toplam 22 milyon 418 bin 134 lira zarara uğrattığı tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik Amasya merkezli olarak Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen 12 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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