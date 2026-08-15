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        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

        AmasyaValisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

        AmasyaValisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte Sazlıca köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Amasya İl Özel İdaresi 2026 yatırım çalışmaları kapsamında Sazlıca köyünde tamamlanan asfalt çalışmalarını inceleyen Bakan, yetkililerden bilgi aldı.

        Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Bakan, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini belirtti.

        Bakan, daha sonra Çayırözü köyünde Şehit Jandarma Er Birkan Demir’in annesi Nimet Demir’i ziyaret etti.

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        Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan, vatan için canını veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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