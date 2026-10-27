Amasya'da 22 yaşındaki Muhammed'in protez göz hayali gerçek oluyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Ocak'ın protez göz hayali, Şehzadeler İyilik Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle gerçeğe dönüşüyor.

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle derneğe başvuran Ocak için harekete geçen yönetim, Ankara'da uzman bir hastane ve hekim kadrosuyla anlaştı.

Dernek yetkilileri eşliğinde Ankara'ya götürülen Ocak, Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya tarafından yapılan tetkiklerin ardından operasyona alındı.

Ameliyat öncesi kemik yapısı incelenerek protezin yerleştirileceği yuvayı hazırlamak üzere yapılan cerrahi planlamanın ardından ilk seans operasyonu başarıyla tamamlandı.

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Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Şehzadeler İyilik Derneği Başkanı Ethem Güdek, sürecin oldukça olumlu ilerlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhammed kardeşimizin ameliyatı başarıyla sonuçlandı. İlk seansta protezin yerleştirileceği yuvayı hazırladık. Yaklaşık 2 ila 2,5 ay sonra gerçekleştirilecek ikinci ameliyatla birlikte mıknatısların takılma işlemine ve epitiz aşamasına geçerek net sonuca kavuşacağız. Ameliyatımız çok güzel geçti. Bugün Ankara’da dinleneceğiz, yarın sabah ise memleketimize dönmek üzere yola çıkacağız."