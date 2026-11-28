Türkiye'de en fazla hafız yetiştiren şehirlerin başında gelen Amasya'da, Kur'anı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 642 genç için icazet töreni düzenlendi.

'Hafızlar diyarı' olarak anılan Amasya'da gerçekleştirilen programda genç hafızlar, salona tekbirler eşliğinde girdi. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Reisül Kurra Vekili Hamza Gökçe'nin yaptığı duanın ardından hafızlara icazet belgeleri takdim edildi. Genç hafızlar, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

"Kur'an her zaman bülbüller tarafından okunsun"

Evlatlarını hafızlık eğitimleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'na emanet eden ailelere şükranlarını sunan Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, "Bu memlekette ezanlar dinmesin, bayrak inmesin, Kur'an her zaman bülbüller tarafından okunsun düşüncesiyle Allah'ın verdiği nimet ve ekonomik imkanları hafızlık Kur'an kurslarına, dini müesseselere seferber eden çok kıymetli hayır ehli işadamı kardeşlerim Allah sizin birinizi bin eylesin" diye konuştu.

REKLAM

Hafız olan gençlere de seslenen Kazancı, "Siz bugünden sonra canlı bir Kur'an'sınız. Oturduğunuzda, konuştuğunuzda Kur'an'a yakışır konuşmalısınız" şeklinde konuştu.

Amasya Spor Salonu'ndaki programa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Müftüsü İbrahim Yavuz ile diğer yetkililer de katıldı.