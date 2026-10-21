Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Amasya'da bir sitedeki binanın içine giren yaban domuzu, polis ekiplerince silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Amasya'da bir sitedeki binanın içine giren yaban domuzu, polis ekiplerince silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'nde Meridyenpark Sitesi'nde bir binanın içine giren yaban domuzu paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, binanın içindeki yaban domuzu polislerin silahla vurması sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.
Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, "Domuz çok büyüktü, vatandaşları korkuttu" dedi.
Site sakinlerinden Bekir Kurt da, "Domuzu polis operasyonuyla vurdular. Emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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