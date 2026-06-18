Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü'nde 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.



Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ile su altı kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikatta, yangın söndürme ve suda kurtarma senaryoları uygulandı.



Senaryo gereği göl kenarındaki bir evde çıkan yangın itfaiye personelince söndürüldü, Boraboy Gölü'nde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar da su altı ekiplerince kurtarıldı.



Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Boraboy Gölü'nde bulunduklarını söyledi.



Boraboy Gölü'nün tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan önemli bir destinasyon olduğunu belirten Sevindi, belediye ekiplerinin burada başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiğini ifade etti.



Amasya'nın Milli Mücadele tarihindeki önemine dikkati çeken Sevindi, Amasya Tamimi'nin 107. yılı olduğunu hatırlattı.



Sevindi, "107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan Amasya'ya gelerek bağımsızlık meşalesini yaktı. Amasya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. Bugün de Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.



Programa, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve vatandaşlar katıldı.







