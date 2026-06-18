Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da bu yıl 50 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

        Amasya'da bu yıl 50 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

        Amasya'da devam eden kiraz hasadında bu yıl 50 bin ton rekolteye ulaşılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Amasya'da bu yıl 50 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

        Amasya'da devam eden kiraz hasadında bu yıl 50 bin ton rekolteye ulaşılması bekleniyor.

        Amasya'da 28 bin dekar alanda üretimi yapılan kirazda hasat dönemi devam ediyor.

        Geçen yıl düşük olan, bu yıl ise 50 bin tona ulaşması beklenen rekolte, üreticinin yüzünün gülmesini sağladı.

        Yeşilyenice Mahallesi'nde kiraz üretimi yapan Hasan Özen, AA muhabirine, 5 dönüm kiraz bahçesi bulunduğunu belirterek, "Geçen sene olmadı dondan dolayı. Bu sene ise fazlasıyla oldu. Neredeyse 1 aydır kiraz topluyoruz. Topladığımız kiraz 5,5 ton oldu. 3 tona yakın daha kirazımız var. Yüzümüz gülüyor. Bu sene rekolte çok yüksek. Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

        Kiraz üreticilerinden Kadir Kavuk ise geçen sene zirai don nedeniyle ürün alamadıklarına işaret ederek, "Allah'ımıza şükürler olsun, bu sene mahsul iyi. Emeğimizin karşılığını almayı ümit ediyoruz. İnşallah ileriye dönük iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

        Amasya'da haziran ayının başında başlayan kiraz hasadının temmuz ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı

        Benzer Haberler

        Genç hafız, judoda Galatasaray takımına girdi
        Genç hafız, judoda Galatasaray takımına girdi
        Kaymakam Şafak Gürçam Türkiye şampiyonu kriket takımını ödüllendirdi
        Kaymakam Şafak Gürçam Türkiye şampiyonu kriket takımını ödüllendirdi
        Sandıklarda miras gibi saklı bohçalar gün yüzüne çıktı: En eskisi 200 yıllı...
        Sandıklarda miras gibi saklı bohçalar gün yüzüne çıktı: En eskisi 200 yıllı...
        Amasya'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Amasya'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Taşova Kaymakamı Kartal başarılı sporcularla bir araya geldi
        Taşova Kaymakamı Kartal başarılı sporcularla bir araya geldi
        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması kamerada
        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması kamerada