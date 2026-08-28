Amasya'da "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi

Cami görevlilerinin de katkı sunduğu programda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet gerçekleştirildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

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