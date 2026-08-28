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        Dünya üçüncüsü güreşçi Harun Kılıç'tan Kaymakam Güneş'e ziyaret

        Ankara'da düzenlenen 2. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Gümüşhacıköylü sporcu Harun Kılıç, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Dünya üçüncüsü güreşçi Harun Kılıç'tan Kaymakam Güneş'e ziyaret

        Ankara'da düzenlenen 2. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Gümüşhacıköylü sporcu Harun Kılıç, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş'i ziyaret etti.

        Kılıç, ziyarette Kaymakam Güneş'e şampiyona süreci ve elde ettiği derece hakkında bilgi verdi.

        Güneş, uluslararası organizasyonda dünya üçüncülüğü elde eden Kılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Kılıç'ın ulusal ve uluslararası müsabakalarda Gümüşhacıköy'ü başarıyla temsil etmesinin ilçe gençleri açısından da önemli bir örnek oluşturduğu belirtildi.

        Kılıç da kendisine gösterilen ilgiden dolayı Güneş'e teşekkür etti.

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