Amasya'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili arazi zarar gördü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili arazi zarar gördü. Gökçebağ köyünde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönüm ekili arazi zarar gördü.

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