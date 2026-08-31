Amasya'da ipek böcekçiliğinin canlandırılması için üreticilere destek verildi

Amasya'da ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması ve kadın kooperatiflerinin altyapısının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler doğrultusunda ipek böceği evi ile makine ve ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

Merkeze bağlı Yassıçal köyünde gerçekleştirilen programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Toplam 5,5 milyon lira bütçeli ve yüzde 70'i DOKAP tarafından hibe edilen "İpeğin Böceği Amasya'da Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında 8 üreticiye, 100 metrekarelik böcek evi, 2x2 üç katlı kerevet, kurutma sepeti, şarjlı dal budama makası, havalandırma fanları, 250 dut fidanı ve nem ölçer verildi.

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Projeyle Amasya'da ipek böceği yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal ve teknik altyapılarının geliştirilerek daha sürdürülebilir ve rekabetçi yapıya kavuşmaları, istihdam oluşturmaları, üretime katılımlarının artırılması ve emeklerinin ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Kadın Kooperatiflerinin Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında da yüzde 70'i DOKAP hibesi olmak üzere 15 milyon 700 bin lira değerinde makine ve ekipman desteği sağlandı.

- "Klasik tarımdan biraz daha farklı alanlara yönelmek lazım"

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ipek böcekçiliği konusunda farkındalık oluşturmak ve katma değerli yeni alanlarda üretim yapılmasını desteklemek istediklerini söyledi.

Klasik tarımın yanı sıra farklı alanlara yönelmenin önemine işaret eden Gültekin, "Burada hem ipek böcekçiliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak hem katma değerli yeni bir alanda çalışma yapmakla ilgili bir desteğimiz oldu. Bunu önemsiyoruz çünkü bazen klasik tarımdan biraz daha farklı alanlara yönelmek lazım. Bu alanlar kıymetli alanlar." dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan da üreticilerin yeni fikirleri denemekten çekinmemeleri gerektiğini belirterek, "Yeni şeyler almadan kendi içinizde bu denemeleri yapabilirsiniz. Sizde bu yetenek, bu kaynak gerçekten var. Onun için ben DOKAP'ın şu ana kadar yapmış olduğu bütün desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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İpek böceği yetiştiriciliği desteğinden yararlanan üretici Nilgün Demir ise bu yıl DOKAP desteğiyle üretime başladıklarını söyledi.

Köylerinde ipek böcekçiliğinin gelişmesi için çalışacaklarını belirten Demir, "Seneye de bu işi büyütmek istiyoruz. Şu anda 4 kişi olarak bu işe başladık köyümüzde." bilgisini verdi.

Üreticilerden Derya Kanar ise Yassıçal köyünde ipek böcekçiliğiyle uğraştıklarını anlatarak, "Yüzde 70 DOKAP'tan destek aldık. Unutulmuş yüzleri yeniden yüzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gidecek bakalım, ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Programın sonunda ipek böceği yetiştiriciliği için başvuran 8 üretici ile 5 kadın kooperatifine toplam 21 milyon 200 bin lira değerinde makine ve ekipman desteği sağlandı.