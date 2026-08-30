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        Amasya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Amasya'nın Taşova, Merzifon ve Suluova ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Amasya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Amasya'nın Taşova, Merzifon ve Suluova ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Taşova'da Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Törende konuşan Jandarma Astsubay Onur Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile eşsiz bir zafere dönüştüğünü söyledi.

        30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bulut, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik içinde kazanılan zaferin dünya milletlerine unutulmaz bir örnek olduğunu ifade etti.

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        Programın ardından Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Güngör, Kaymakamlık makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

        - Merzifon

        Merzifon'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Karaaslan, Gezeravcı ve Kargı, tören alanındakilerin bayramını kutladı.

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        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tören, geçit töreniyle sona erdi.

        - Suluova

        Suluova'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki programda Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Kübra Nur Kiper tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından program, Kaymakam Şafak Gürçam'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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