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        Amasya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Amasya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Amasya-Samsun kara yolunda A.Y. idaresindeki 34 AL 852 plakalı otomobil, Suluova Otogar Kavşağı'na geldiğinde ıslak zeminde duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 05 AAP 529 plakalı işçi minibüsüne arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle işçi minibüsü de önünde bekleyen Özbekistan uyruklu M.K'nin kullandığı 010 ZAZ 02 yabancı plakalı tır çekicisine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince Amasya ve Suluova devlet hastanelerine kaldırıldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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