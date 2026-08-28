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        Taşova Kaymakamı Bayram kurum ziyaretlerinde bulundu

        ​​​​​​​Taşova Kaymakamı Turan Bayram, ilçede faaliyet gösteren kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Taşova Kaymakamı Bayram kurum ziyaretlerinde bulundu

        ​​​​​​​Taşova Kaymakamı Turan Bayram, ilçede faaliyet gösteren kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurum ziyaretleri kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Milli Emlak Şefliğini ziyaret eden Bayram, kurum amirleri ve personelle bir araya geldi.

        Bayram, kurumların çalışmaları, yürütülen hizmetler ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin durumu hakkında bilgi alarak personele çalışmalarında başarılar diledi.

        Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Bayram, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli şekilde sunulmasının önemine dikkati çekti.

        Bayram, "Sosyal devlet anlayışıyla her zaman vatandaşımızın yanında olmaya ve onlara en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Kurumlarımızın çalışmalarını yerinde görmek ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

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