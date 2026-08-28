Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Sağlık Bakanlığı yetkilileri Amasya Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

        Sağlık Bakanlığı yetkilileri Amasya Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

        Amasya'da yapımı devam eden 600 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin inşaat alanında Sağlık Bakanlığı yetkililerince inceleme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı yetkilileri Amasya Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

        Amasya'da yapımı devam eden 600 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin inşaat alanında Sağlık Bakanlığı yetkililerince inceleme gerçekleştirildi.

        Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Mustafa Sakarya, Bakanlık kontrol ekibi ve yüklenici firma yetkilileri, inşaat alanındaki çalışmaların mevcut durumu ve proje sürecini değerlendirdi.

        İncelemelerde, inşaatın ilerleme durumu, uygulama süreçleri ve teknik çalışmalar ele alınarak projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Köse de Bakanlık yetkililerine incelemelerinde eşlik etti.

        REKLAM

        Yeni Devlet Hastanesinin tamamlandığında 600 yatak, 26 ameliyathane, 190 poliklinik, 139 yoğun bakım yatağı ve 60 acil servis yatağı kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor.

        Hastanenin 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Amasya'da "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi
        Amasya'da "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi
        Dünya üçüncüsü güreşçi Harun Kılıç'tan Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Dünya üçüncüsü güreşçi Harun Kılıç'tan Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi'den Gümüşhacıköy Belediyesine ziyaret
        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi'den Gümüşhacıköy Belediyesine ziyaret
        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez basın mensuplarıyla bir araya geld...
        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez basın mensuplarıyla bir araya geld...
        Gümüşhacıköy'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ziyaret edildi
        Gümüşhacıköy'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ziyaret edildi
        Üç kafadar çocuktan köşe başında limonata satışı
        Üç kafadar çocuktan köşe başında limonata satışı