Sağlık Bakanlığı yetkilileri Amasya Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Köse de Bakanlık yetkililerine incelemelerinde eşlik etti.

Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Mustafa Sakarya, Bakanlık kontrol ekibi ve yüklenici firma yetkilileri, inşaat alanındaki çalışmaların mevcut durumu ve proje sürecini değerlendirdi.

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