Göynücek'te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi

İlçedeki okulların mevcut durumunu ve yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdiklerini belirten Katipoğlu, ilçede öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması ve eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yaptıklanı ifade etti.

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