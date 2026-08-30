Amasya'da sünnet şöleni düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Bir Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 19 çocuk sünnet ettirildi.

Suluova'nın ilçe oluşunun 69. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında yapılan sünnet şöleni, Mevlid-i Şerif programıyla başladı.

Daha sonra Belediye Başkanı Rıfat Uzun ile çocuklar üstü açık otobüsle şehir turu yaptı.

Rıfat Uzun, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, "Geleneksel olarak her yıl çocuklarımız için sünnet şöleni yapıyoruz. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı ve ailelerini kutluyoruz. Onların sevincini paylaşıyoruz. Geçmişten gelen bu geleneğimizi yaşatarak çocuklarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla her yıl düzenli yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu anlamlı ve özel günlerinde onlarla birlikte olmaktan biz de mutlu olduk." dedi.

REKLAM

Program kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.