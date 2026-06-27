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        Amasya'da keneyle mücadele kapsamında 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Amasya'da keneyle mücadele etmesi için 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Amasya'da keneyle mücadele kapsamında 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Amasya'da keneyle mücadele etmesi için 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün keneyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde program düzenlendi.

        Vali Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, doğal dengeyi korumaya ve yaban hayatını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önem taşıdığını söyledi.

        Amasya'da 2003 yılından bugüne kadar 14 bin 300 kekliğin doğaya bırakıldığını anlatan Bakan, artık kendi habitatlarında sayılarının çoğaldığını, yavrularının arttığını belirtti.

        Kene ile mücadeledeki en önemli aktörlerden birinin keklik olduğunu ama bunun yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin kene ile mücadelede yaklaşık 7 bin kutu ilaç alımı yaptığını dile getiren Bakan, "Bunun yaklaşık 2 milyon liralık bedeli oldu. Bunu kene ile mücadelede, riskli alan bölgelerimize dağıttık. Çiftçilerimiz bunu kullanıyor. Umarım kene vakalarından uzak bir yıl geçiririz." dedi.

        Bakan, program kapsamında 300 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığını kaydetti.

        AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ise geçen senelerde keneyle ilgili acı kayıplar yaşadıklarına işaret ederek, bununla mücadelede en iyi yolun keklik, sülün gibi hayvanların doğaya bırakılması olduğunu ifade etti.

        Programda daha sonra keklikler doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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