Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Taşova Kaymakamı Kartal için veda programı düzenlendi

        Taşova Kaymakamı Kartal için veda programı düzenlendi

        –Taşova Kaymakamlığından Van'ın Bahçesaray ilçesine atanan Salih Kartal için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Taşova Kaymakamı Kartal için veda programı düzenlendi

        –Taşova Kaymakamlığından Van’ın Bahçesaray ilçesine atanan Salih Kartal için veda yemeği düzenlendi.

        İlçede bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kartal,

        “Taşova ilçemizde yaklaşık olarak 2 yıl görev yaptım, bu süre içerisinde elimizden geldiğince hem köylerimize hem de ilçe merkezimize hayırlı hizmetler etmeye çalıştım. Devletimizin bizlere verdiği yetki çerçevesinde adaletli şekilde görev yapmaya çalıştık. Görev sürem içerisinde Taşova ilçesine severek ve gönülden hizmet etmeye çalıştım. Ne kadar fiziki olarak ta buradan ayrılsam da gönlümün bir parçası her zaman burada olacaktır, çünkü burada çok kıymetli dostluklar kazanarak ayrılıyorum”

        Belediye Başkanı Ömer Özalp ise "Görev süresi boyunca ilçemize sunduğu hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı Kaymakamımız Salih Kartal’a teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Bahçesaray’da başarılar diliyorum" dedi.

        Program Kaymakam Kartal’a plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Amasya'da 2025'te hayatını kaybedenlerin yüzde 55'i erkek
        Amasya'da 2025'te hayatını kaybedenlerin yüzde 55'i erkek
        Ölümcül kenelere karşı binlerce kınalı keklik
        Ölümcül kenelere karşı binlerce kınalı keklik
        Amasya'da yuvasından düşen leylek yavrusu koruma altına alındı
        Amasya'da yuvasından düşen leylek yavrusu koruma altına alındı
        Amasya Valisi Bakan, kiraz hasadına katıldı
        Amasya Valisi Bakan, kiraz hasadına katıldı
        Gümüşhacıköy'de yaşlılar ve öğrenciler aynı sofrada buluştu
        Gümüşhacıköy'de yaşlılar ve öğrenciler aynı sofrada buluştu
        Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı